フィギュアスケート男子五輪２連覇で、プロスケーターの羽生結弦さん（３１）が４月に地元・宮城県で開催する再始動の単独公演「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」のキービジュアルが１３日、解禁された。同公演は羽生さんのこれまでの“ＩＣＥＳＴＯＲＹ”を土台にしながら、これまで生まれてきたプログラムたちを、いまの身体で、もう一度“生きた存在”として立ち上