倉庫に保管されている政府備蓄米＝2025年5月、神奈川県内鈴木憲和農相は13日の閣議後の記者会見で、2026年産の備蓄米の買い入れに向けた初の入札を4月14日に実施すると発表した。その後も複数回の入札を行い、計21万トンを買い入れる。昨年の大量放出で備蓄量が減っており、買い入れで回復させたい考えだ。農林水産省は、農家の主食用米の生産意欲が高いことから今秋も十分な収穫が見込まれるとして、買い入れを再開してもコメ