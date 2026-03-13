俳優の眞栄田郷敦（26）が12日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。チョコレートにまつわる淡い思い出を披露した。チョコレートの話題となると、眞栄田は「中学生の時、気になっている子がいて。なんか会いたいじゃないですか。でも“公園行こう”も違うし、“散歩しよう”も違うじゃないですか」と思ったと回顧。そこで「何かないかなと思って、その時板チョコを食べていたんで