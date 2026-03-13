◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）２４年の菊花賞馬で、前走の香港ヴァーズ１０着から巻き返しを狙うアーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が３月１３日、意欲的な金曜追いで攻めた。坂路を５５秒７―１１秒６で駆け上がり、好時計でしっかりとしまいを伸ばした。武井調教師は「先週、今週の追い切りで、しまいの動きが物足りな