イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ師が初めて声明を発表し、「報復を決して放棄しない」と徹底抗戦していく姿勢を強調しました。モジタバ師の声明「殉教した人々の血の報復を決して放棄しない。特に小学校の子どもたちに対する罪を決して許さない」声明は12日、国営テレビのキャスターが読み上げる形で伝えられ、モジタバ師は「近隣諸国にあるアメリカの基地を攻撃する」として、アメリカに対し、基地をただちに閉鎖す