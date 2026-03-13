時価約5000万円相当のポケモンカードを、現金に見せかけた紙の束を渡してだまし取った疑いで男3人が逮捕されました。森野徹容疑者ら男3人は2024年、東京・千代田区内のホテルで30代の男性から時価約5000万円相当のポケモンカード3枚をだまし取った疑いが持たれています。森野容疑者らは現金1000万円の札束に見せかけるため、表の1枚だけを本物の1万円札にした紙の束5つを作り、紙袋に入れて被害者の男性に渡していたということです