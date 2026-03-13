日本有数の真珠の生産地、愛媛県の漁業組合が開く真珠の展示即売会「パールフェア」が、13日から金沢市で始まりました。この催しは、日本有数の真珠の生産地である愛媛県の漁業協同組合が、毎年開いているものです。会場では、愛媛県産のアコヤ真珠をはじめとしたアクセサリーなど約3000点が並び、一部の製品が市場価格の3割引きから4割引きで販売されています。 また、真珠の光沢や色など、パール選びのポイ