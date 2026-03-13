石川県が開発したフリージア「エアリーフローラ」の最高級品「プレミアム」の初競りが13日朝行われ、過去最高となる1箱4万8000円の値が付きました。現在13色あるエアリーフローラで、最も大きな花を咲かせる「エアリーシルク」。その中でも花のつぼみが7個以上など、厳しい基準をクリアしたものがプレミアムとして出荷されます。13日朝、金沢市内の市場では1箱20本入りのプレミアムが、今シ&#