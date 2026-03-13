【コンビニぺこ活】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。もうすぐ春ということで、各社がさまざまな商品を投入してきていますが、果たして皆さんが気になる商品は見つかるでしょうか！？（評価は１０点満点） 【セブンイレブン】【パサつき少なく舌触り◎】「鶏むね肉の大葉焼鳥梅だれ」（税込み３９７．４４円）クセの少ない旨味のある鶏むね肉をジューシーに焼き上げ、大葉と梅だ