TREASUREが、3度目となるファンコンサートツアーの開催をサプライズ発表した。3月13日、所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREは6月19日から21日までの3日間、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で「TREASURE THE STAGE 2026 IN SEOUL」を開催する。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”昨年10月に開催されたコンサートツアー「PULSE ON」のソウル公演以来、約8か月ぶりに韓国国内の