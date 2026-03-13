【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの塚本恋乃葉が3月11日、自身のInstagramを更新。祖母のファッションアイテムを使ったミニワンピースのコーディネートを披露した。【写真】新出川ガール「スタイル抜群」美脚際立つミニワンピ姿◆塚本恋乃葉、ミニワンピ姿公開塚本は「おばあちゃんの服とかバッグを沢山使っているるる」とコメント。膝上のミニワンピースにブラウンのレザーのクラッチバッグを持ったショットを複数枚投稿し、