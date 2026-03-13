ITZYが、現在“逆走ヒット”を記録している6年前の楽曲『THAT'S A NO NO』を音楽番組で披露する。3月12日に放送されたMnet『M COUNTDOWN』の次週予告（Next Week）にて、ITZYの『THAT'S A NO NO』スペシャルステージが予告された。【写真】ユナが横浜に！美脚チラ見えのミニスカコーデを披露ITZYは来る3月19日の同番組に出演し、2020年3月に発売された2ndミニアルバム『IT'z ME』の収録曲『THAT'S A NO NO』のパフォーマンスを披露