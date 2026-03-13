【30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月14日 価格：3,850円 サイズ：全高約160mm BANDAI SPIRITSはガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の最新アイテム、「30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)」を3月14