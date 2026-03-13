事故があった県道岡山・南区大福 12日夜、岡山市の県道で歩行者の男性が軽自動車にはねられ、死亡しました。 警察によりますと12日午後10時25分ごろ、岡山市南区大福の県道岡山児島線で近くに住む無職の男性（37）が軽自動車にはねられました。 男性は頭などを強く打っていて、死亡しました。 軽自動車を運転していた男性にけがはありませんでした。 現場は見通しの良い直線です。警察は、男性が自宅に帰るた