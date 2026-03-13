2月、福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、警察は3月13日、利用者と警備員の男性を殺害しようとした疑いで男を再逮捕しました。 殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察によりますと、吉井容疑者は2月19日午後7時50分ごろ、福岡市総合図書館で、84歳の男性利用者の腹部を包丁で刺した上、73歳の男性警備員の胸を刺して2人を殺害しようとした疑いです。男性利用者