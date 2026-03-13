城下工業は、SOUND WARRIORブランドより、同軸2ウェイのキューブ型パッシブスピーカー「SW-SP3」を、3月13日に発売した。価格は24,800円。 幅はボールペンサイズだという 約12cm角のコンパクトボディに、高級機に採用されるリボン型ツイーターと3.5インチ径のコーン型ウーファーを同軸配置した2ウェイ密閉型スピーカー。「ハイレゾ音源の繊細な空気感ま