ベースモデルとターボの中間にポルシェは、電動SUV『カイエン・エレクトリック』に新たな『S』モデルを追加した。オーバーブースト時には最大666psを発揮する。【画像】スーパーカー並み加速性能！ 最新の大型電動SUV【ポルシェ・カイエンSエレクトリックを詳しく見る】全11枚日本向けの新型『カイエンSエレクトリック』の価格は1676万円からで、3月10日より予約受注を開始している。カイエンSエレクトリック