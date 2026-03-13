下関市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルが起きる前の予防から、発生後の解決までを支援してくれる法律の専門家です。下関市や近隣エリアでは、個別の法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスといった公的な窓口でも、弁護士による無料相談を受け付けています。弁護士に相談することで、現在の課題を整理できるほか、問題の早期解決が期待できます。ただし、無