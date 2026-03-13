＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】人気力士の化粧まわしに“可愛い力士”屈強な力士たちが居並ぶ幕内土俵入りで、ひと際異彩を放つ“癒し系”のキャラクターが登場。突如訪れた“癒し”のひと時に「何だこの可愛い力士」「可愛いなぁ」など驚きの声が相次いだ。ファンの視線を釘付けにしたのは、前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の化粧まわしだ。義ノ富士といえば、今場所二日目に、3場所連