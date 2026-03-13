元2700でピン芸人のツネ（43）が、13日までに自身のYouTubeチャンネル「ツネファミリーちゃんねる」を更新。新車購入を報告した。【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ家族を乗せた車内でスタートした動画冒頭、ツネは「車買い換えました！トヨタ『ヴォクシー』に乗ってたんですが、今回、トヨタ『アルファード』という車に乗り換えました」と報告