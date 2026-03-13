DeNAは13日、本拠地「横浜スタジアム」で毎年恒例の「必勝祈願」を開催した。スタンドがファンに無料開放される中、南場智子オーナー、相川亮二監督ら球団職員、チームスタッフ、選手らが、グラウンドに招かれた伊勢山皇大神宮の神職の前で深々と頭をたれた。祈願後には、書道家が巨大筆で「必勝」と記すパフォーマンスを披露。スタンドからも大きな拍手がわき、新指揮官は最後に「ここまでは（チームは）最高の仕上がりとな