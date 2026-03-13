【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 0−0 AEKラルナカ（日本時間3月13日／セルハースト・パーク）【映像】鎌田の「絶品アウトサイドキック」（実際の様子）クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、イングランドのサポーターたちを唸らせるダイレクトのアウトサイドキックを見せた。クリスタル・パレスは日本時間3月13日、UEFAカンファレンスリーグのラウンド16・ファーストレグでキプロスのAEKラル