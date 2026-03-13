俳優の小林綾子（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。「大島のお着物で茶道のお稽古へ」出かけたことを報告し、上品な着物姿のプライベートショットを公開した。【写真】「すてきなお着物」「とても綺麗です」上品な“大島の着物”をまとった小林綾子「お茶室では、春らしい東海桜、椿の岩根絞り、ヒマラヤ雪割草が癒してくれました」「お庭では沈丁花の香りが春の訪れを感じさせてくれます 珍しいピンク色の雪柳も咲い