木原稔官房長官は13日の記者会見で、体調不良により12日の公務日程の一部をキャンセルした高市早苗首相について「既に体調は回復しており、13日の公務は予定通りだ」と述べた。風邪の疑いがあったため、医務官の診療を受けた上で、念のため公邸で休息を取ったとも説明した。首相は12日の衆院予算委員会散会後、しばらく自席から立ち上がれず、その後に予定していた外交団との面会などを取りやめた。13日は徒歩で公邸から官邸に