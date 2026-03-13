東京証券取引所13日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。中東情勢の混乱に伴う原油価格の上昇が重荷となり、売り注文が優勢となった。前日終値からの下げ幅は一時1100円を超えた。売り一巡後は買い戻される場面もあった。午前終値は前日終値比666円56銭安の5万3786円40銭。東証株価指数（TOPIX）は18.94ポイント安の3630.91。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師が12日に声明を出し、反米強硬