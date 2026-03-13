政府は情報収集・分析など、インテリジェンスの司令塔機能を強化するために「国家情報局」を新設する法案を閣議決定しました。法案では、現在の内閣情報調査室を格上げする形で「国家情報局」を設置し、組織のトップとなる「国家情報局長」を中心に、各省庁が集める治安や安全保障に関する情報の分析などの総合調整を行うとしています。また、安全保障やテロ防止に関する「重要情報活動」の分析と外国による影響工作など「外国情報
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 2. 共演NG? ラヴィットをリストラか
- 3. ケンコバ 部屋を20年解約できず
- 4. 炎上の実業家 飲食店「出禁」か
- 5. 弁当にフグか ほっともっと否定
- 6. 腕組み問題で炎上 自覚をと通達?
- 7. 焼き芋販売車から出火…複数通報
- 8. 小川晶氏の「密会相手」が再就職
- 9. 斉藤慎二被告 起訴内容を否認
- 10. 桑田真澄氏助言も…届かなかった
- 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 2. 炎上の実業家 飲食店「出禁」か
- 3. 弁当にフグか ほっともっと否定
- 4. 焼き芋販売車から出火…複数通報
- 5. 斉藤慎二被告 起訴内容を否認
- 6. 注射で10代患者死亡「劇薬」検出
- 7. 高市首相が外交欠席 風邪の疑い
- 8. PayPay 米ナスダック市場に上場
- 9. 文科相「高市大っ嫌い音声」釈明
- 10. 山本太郎氏の裏の顔 元秘書暴露
- 1. 小泉氏に「しゃしゃり出ないで」
- 2. ジャングリア「無料」に辛口評価
- 3. 文科相「皮肉すぎる」座右の銘
- 4. 牛乳だけのはずが…爆買いに共感
- 5. 超巨大パイプ出現 金塊6億使用か
- 6. 551論争「もっと罪深い」懺悔も
- 7. パンチくんの園報告「一歩前進」
- 8. 小学館 文春の報道を受け声明
- 9. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
- 10. AI悪用し…外国勢力が世論操作か
- 1. 米軍「超大型爆弾」使用したか
- 2. 米の信号無視取り締まるツール
- 3. イラン最高指導者 米基地攻撃へ
- 4. イラン指導者「必ず報復する」
- 5. 40本以上歯を持ち…ギネス記録に
- 6. 米空軍退役少将が行方不明に
- 7. イランの新最高指導者の殺害示唆
- 8. ドイツ人 日本で初めて確定申告
- 9. K-POP ファン層から抗議が殺到
- 10. 台湾「歩行者走る」アニメ廃止へ
- 1. 日本茶に「異変」番茶価格は6倍
- 2. 「10年後の大学序列」予想マップ
- 3. NISA貧乏って…ふざけるな 怒り
- 4. イモトのWiFi、1億7千万円課徴金
- 5. しまむら 会員制度で「お詫び」
- 6. 本物の富裕層が買う時計ブランド
- 7. 東京駅百年記念Suica 失効回避策
- 8. ミームコイン 大半がゴミクズ化
- 9. EV生産すると損失拡大 HONDA社長
- 10. 「猫の日」企画に称賛の声集まる
- 1. 小型家電リサイクル法 品目追加
- 2. 夫優位許さぬ 妻の「計画離婚」
- 3. AirPods 4がAmazonで22%OFFに
- 4. Apple Watch最新モデルが11%OFF
- 5. MacBook Neo とんでもないコスパ
- 6. d払いやココカラでお得に決済
- 7. LINE セキュリティの落とし穴5選
- 8. Apple 創立50周年を迎えると発表
- 9. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 10. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 11. ぽこポケ 4日間で220万本突破
- 12. 順風満帆に見えた創業期の社長
- 13. 次期スマホ「Galaxy A57 5G」の日本向けモデルがFCCを通過！NTTドコモ版やau版、ソフトバンク版、楽天モバイル版、メーカー版が発売へ
- 14. USBハブ機能搭載充電ケーブル
- 15. WordPressが「My WordPress」リリース、ウェブブラウザだけで完全に動作しプラグインが使えるWordPressを構築可能でバックアップしてどこにでも復元可能でRSSリーダー化も可能
- 16. LINE「隠しスタンプ」入手方法
- 17. がんになると尿に変化。日本の研究チーム「トイレでがん検診」の扉を開く
- 18. Google検索×Geminiで「無関係な広告は40％減」――グーグル幹部が語るAIと広告事業の現在地
- 19. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 20. Apple新商品がAmazonで発売開始
- 1. 桑田真澄氏助言も…届かなかった
- 2. 大谷の「変な映像流すな」お達し
- 3. 大谷 WBC登板は「ないですね」
- 4. 大谷翔平のプレゼント「太っ腹」
- 5. 落語家に「観戦マナー最悪」辛辣
- 6. F1撤退待ったなし? ホンダに辛辣
- 7. 由伸の「最新情報」にファン悲鳴
- 8. 侍・松本裕樹 体調不良で別移動
- 9. 大谷翔平の振る舞いが再評価され
- 10. ホンダと決別→アウディと提携か
- 1. 共演NG? ラヴィットをリストラか
- 2. ケンコバ 部屋を20年解約できず
- 3. 腕組み問題で炎上 自覚をと通達?
- 4. 小川晶氏の「密会相手」が再就職
- 5. 桐谷さん dポイント残高が話題
- 6. 河口湖で大減水 信じられぬ光景
- 7. 堀江氏 ガソリン価格高騰に私見
- 8. 中川翔子の双子 顔出しが物議
- 9. 発見時には顔面蒼白、俳優を搬送
- 10. れいわ失速…大石氏も難所直面か
- 1. 「膵臓がちぎれ」事故で7回手術
- 2. くるま なぜ格上芸能人射止めた
- 3. 「性行為って何」無知だった過去
- 4. 父への返事は「1文字」母旅立つ
- 5. スタバ新作「シュークリーム」
- 6. 「2024年問題」再配達の有料化
- 7. 40歳・元TBSアナ 確定申告で衝撃
- 8. 「太りやすい人の共通点」に納得
- 9. 一生独身? 婚活男性の「勘違い」
- 10. 子ども嫌い…姪の面倒を見た結果