24年の天皇賞・春を制し、現役引退が決まったテーオーロイヤル（牡8＝岡田、父リオンディーズ）が13日、栗東トレセンを退厩した。24年ダイヤモンドSで2度目の重賞制覇を飾り、続く阪神大賞典もV。1番人気に支持された天皇賞・春で鞍上の菱田とともに念願のG1タイトルを手にした。24年秋に左前脚の橈骨（とうこつ）を痛め、栗東で様子を見ながら調整していたが、繋靱帯炎を発症し治療に専念。1年以上の療養を経て先月5日に栗東