【カイロ＝村上愛衣、ワシントン＝池田慶太】イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は１２日、初となる声明を国営テレビで発表した。米国、イスラエルとの戦闘や近隣諸国の米軍基地への攻撃継続のほか、ホルムズ海峡封鎖の徹底を強調した。ペルシャ湾岸一帯を巻き込んだ紛争は長期化が避けられない情勢となっている。声明は国営テレビで読み上げられた。モジタバ師は姿を見せず、肉声も放送されなかった。声明