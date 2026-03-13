さいたま市の集合住宅の踊り場に女性の遺体を遺棄したとして、住人の男が逮捕されました。【映像】現場の様子さいたま市岩槻区の無職・広瀬剛容疑者（44）は、11日の午後9時ごろから翌日の午前7時ごろまでの間に、自宅がある集合住宅の共用階段の踊り場に女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、遺体は広瀬容疑者の70代の母親とみられ、自宅から運ばれたとみられています。遺体に目立った外傷はなく