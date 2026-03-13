アメリカ財務省は12日、エネルギー市場を安定させるため、ロシア産原油への制裁を緩和し、各国が購入することを一時的に認めると発表しました。アメリカ財務省は12日、イランとの戦争により原油価格が高騰していることを受け、ロシア産原油への制裁を緩和し、現在海上に滞留しているロシア産原油、および原油製品を各国が30日間購入することを認めると発表しました。ベッセント財務長官は12日、SNSで「この限定的かつ短期的な措置