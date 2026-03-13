2月28日に上越市でイベント準備中の作業事故があり、意識不明の重体だった男性が12日、死亡しました。上越市安塚区切越の集落開発センターで、午後4時半ごろ、イベント関係者から消防に「男性が2階から落ちた」と通報がありました。救急隊が駆け付けた際、地元に住む男性(70)が血を出して地面に倒れており、病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっていました。男性は12日、入院先である上越市内の病院で死亡が確認さ