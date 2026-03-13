タレントの鈴木奈々さんは3月12日、自身のInstagramを更新。“金髪ボブ”にイメチェンした姿を披露しました。【写真】鈴木奈々、金髪ボブのイメチェンショット「よく似合うよ」鈴木さんは、「金髪ボブにイメチェンしましたウィッグでイメチェンです」とつづり、1枚の写真を投稿。ウィッグを使用した“金髪ボブ”ショットを披露しています。ライトブルーのデニムパンツに黒いジップパーカーを合わせたカジュアルなコーディネート