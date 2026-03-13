「ピッチング・ニンジャ」がWBC東京プールを観戦「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCを現地で視察した。好救援を披露した種市篤暉投手（ロッテ）については、「彼はどこでも通用するだろう」と太鼓判を押した。東京ドームに姿を見せたフリードマン氏は、スタンドから1次ラウンドを観戦。目に留まった投手の一人