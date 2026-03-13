福岡県警門司署は13日、北九州市門司区清滝3丁目付近の路上で12日午後5時20分ごろ、小学生男児が見知らぬ男から「名前なに？」「おうちどこ？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20歳前後、身長170くらい、色黒、細身。