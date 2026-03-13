【ジブリがいっぱい どんぐり共和国：配送フラワーギフトセット】 3月13日より予約受付開始 価格となりのトトロ 『トトロとおえかきメイちゃん』とマジカルチュチュセット：14,300円 魔女の宅急便 『コキリの魔法』とカーネーションセット：14,080円 ベネリックは、同社が運営する「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて「配送フラワーギフ