けさ、茨城県水戸市のJR常磐線の踏切で、特急列車が乗用車と衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた1人が死亡しました。JR東日本などによりますと、午前9時10分ごろ、水戸市のJR常磐線内原駅近くの踏切で、特急ひたち3号が踏切内に入ってきた乗用車と衝突しました。警察によりますと、乗用車を運転していた1人がその場で死亡が確認されたということです。特急の乗客乗員およそ560人にけが人はいないということです。この