俳優の原日出子（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。品数豊富な手料理が並ぶ孫の“豪華な誕生日会”を披露した。【写真一覧】「すっごいご馳走」「オシャレで素敵」原日出子が孫娘のために作った豪華手料理の数々原は「昨夜は2番目の孫娘の誕生日会」と報告。「手料理をリクエストされたので、バーバ頑張りました」と、食卓を彩る品数豊富なごちそうの写真を投稿。今回、「息子の作ったタレに 一晩漬け込んで揚げた 唐