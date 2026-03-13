Snow Manの阿部亮平が、13日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に出演。STARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストの公演を主催するイベント会社が、公演チケットを不正に転売して利益を得たとして、「転売ヤー」の男性に約2300万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴したニュースについて、私見を述べた。【Xより】「100名以上の方が… 」STARTO社が過去に投稿した声明全文提訴したのは「ヤング・コミュニケーション」