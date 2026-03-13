病気ではないため公的医療保険が使えず、原則自己負担となっている出産費用。「出産育児一時金」という50万円の補助がもらえるが、出産費用は年々上がり、都市部では50万円ではまかなえず、妊婦が数十万円負担というケースも増えている。子どもを持ちたいと願う人の負担を軽減するため、政府は13日、出産費用の無償化に向けて関連法の改正案を閣議決定した。■帝王切開など以外は原則無料に新たな制度は、医療機関に支払う分べん費