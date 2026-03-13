お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。新種のハラスメントに驚きの声を上げた。矢作が「ハラスメントで、この前初めて聞いたよ？警察が捕まったフキハラ。知ってる？」と切り出すと、小木は「吹きすぎ？テーブルとか？楽器？楽器吹きすぎ？警視庁って楽器吹くじゃん。吹奏楽みたいなのあるじゃん」と返答した。