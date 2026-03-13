吉田カバンが創業90周年の記念アイテム第14弾となる「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」(以下PORTER GRIZZLY BEAR)を、3月13日(金)より発売する。「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」4万2,900円吉田カバン90周年記念アイテム一覧を見る○TANKERと同じ素材を採用PORTERやPOTRなどの人気ブランドを展開する吉田カバンが、創業当初から一貫してこだわり続けるのがメイド・