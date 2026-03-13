【Deep Rock Galactic: Rogue Core】 5月20日 アーリーアクセス配信予定 価格：未定 Ghost Ship PublishingとCoffee Stain Publishingは、協力ドワーフ採掘ゲームのローグライトスピンオフ「Deep Rock Galactic: Rogue Core」のアーリーアクセスをSteamにて5月20日に配信する。価格は未定。 本作はドワーフ採掘ゲーム「