キリンビバレッジは3月17日に、子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ 100mlペットボトル」を発売する。子ども向け飲料の全国展開はキリンとしても初めて。関係者は「2026年に“こども健康飲料”という新しいカテゴリを創造します」と意欲をみせる。メディア発表会には、テレビCMに母親役として出演する石原さとみさんがゲストで招かれた。キリンビバレッジが子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ 100mlペットボト