フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した、プロスケーター羽生結弦さんの単独公演「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」のキービジュアルが１３日、発表になった。４月１１、１２日に故郷・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナで開催。これまでの「ＩＣＥＳＴＯＲＹ」と同じく、出演と製作総指揮も手掛ける。演出はＭＩＫＩＫＯさんが務