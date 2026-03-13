ゲーミングチェア「Boulies Master Neo 2026」をレビュー！写真はリクライニング機能利用時ゲームをするための環境をより良くするためにさまざまな製品が登場しており、“ゲーミング〜”として販売されていますが、その中には「椅子（チェア）」があり、ゲーミングチェアは長時間のゲームプレイで疲労が少なくなるように工夫されているため、ゲーム以外でも在宅勤務や勉強などの利用にもオススメできます。ただし、海外ブランドの