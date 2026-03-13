明日14日以降は全国的に気温が平年並みか高くなり、日差しの温もりに春を実感できるでしょう。九州から関東にかけて、桜開花の便りが続々と届きそうです。ただ、この先も花粉が大量に飛ぶ日が多く、対策が欠かせません。前半:14日(土)〜20日(金・祝)晴れる日多い気温上昇明日14日は、広い範囲で日差しが届きます。北陸から北の日本海側は雲が多く、雨や雪の所もありますが、それほど強く降ることはないでしょう。明後日15日か