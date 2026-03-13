アジア株下落米イラン互いに挑発、戦争長期化で原油高騰は避けられない 東京時間11:15現在 香港ハンセン指数 25656.04（-60.72-0.24%） 中国上海総合指数 4122.09（-7.02-0.17%） 台湾加権指数 33329.43（-252.43-0.75%） 韓国総合株価指数 5516.29（-66.96-1.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8640.00（+10.96+0.13%） アジア株は豪州を除いて下落、米イラン戦争長期化懸念が高まっている