お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が12日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。カップ焼きそばについて語った。福岡出身の2人。ペヤングソースやきそばよりも日清焼そばU.F.O. 派で、華丸は「（ペヤングを）食べたの1回かな。思い入れがない」、大吉は「当時、九州に売ってなかった。U.F.O.しかなかった」と振り返った。一方、ダウンタウンはペヤングのファンで、華丸は「ダウ