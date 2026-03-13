お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が13日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。茨城県が2026年度から、不法就労する外国人に関する情報を募り、県警の摘発につながった場合に謝礼1万円を支払う「通報報奨金制度」を始めることに言及した。この制度は、不法就労の外国人が全国最多という背景がある一方で、識者からは差別や偏見を助長し、監視を