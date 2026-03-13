お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。ゆうちゃみとの“本当”の関係性について言及した。番組ではフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の関係性についてトーク。そこで藤本の発言について“納得”がいかなかったMCの上沼恵美子が「ゆうちゃみちゃん、こんな藤本さんと付き合ったらダメよ」といきなり助言した。フジ